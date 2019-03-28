Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы





Лученка

Андрея

Ивановича



- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн и Королевстве Саудовская Аравия;