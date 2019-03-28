Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 марта рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства назначил:
|Лученка
Андрея
Ивановича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн и Королевстве Саудовская Аравия;
|Дорошко
Сергея
Ивановича
|- начальником учреждения образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь";
|Кубракова
Ивана
Владимировича
|- начальником главного управления внутренних дел Минского горисполкома;
|
|Гриба
Михаила
Вячеславовича
|- начальником управления внутренних дел Витебского облисполкома;
|
|Ржеусского
Андрея
Иосифовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Народной Республике Бангладеш и Федеративной Демократической Республике Непал по совместительству.
|Ласевича
Александра
Георгиевича
|- председателем Логойского райисполкома;
|Масляка
Сергея
Михайловича
|- главой администрации Заводского района г.Минска;
|Люботынского
Геннадия
Ивановича
|- главой администрации Октябрьского района г.Минска;
|Вороницкого
Валерия
Викторовича
|- главой администрации Партизанского района г.Минска;
|Шкруднева
Сергея
Анатольевича
|- главой администрации Фрунзенского района г.Минска;
|Новикова
Александра
Александровича
|- генеральным директором ОАО "Гомсельмаш";
|Ляхновича
Алексея
Алексеевича
|- первым заместителем министра транспорта и коммуникаций;
|Иванова
Андрея
Николаевича
|- заместителем министра транспорта и коммуникаций;
|Александрович
Натальи
Николаевны
|- заместителем министра транспорта и коммуникаций;
|Горелика
Юрия
Владимировича
|- директором Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3951 BYN
|2.391 BYN
|2.397 BYN
|USD
|2.1269 BYN
|2.127 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2906 BYN
|3.28 BYN
|3.29 BYN