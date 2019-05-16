Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

"Надо, в конце концов, привести все субъекты хозяйствования в равные условия - и частные, и индивидуальные, и мешочников (они обижаются, что я их так называю, ну, а как иначе?), чтобы все были в равных условиях, как госпредприятия. Пусть конкурируют", - сказал Александр Лукашенко.