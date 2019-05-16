Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 мая рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства назначил:
|Кильчевского Александра
Владимировича
|- заместителем председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси,
|Иванца Андрея
Ивановича
|- главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси,
|Фисенко Игоря Валентиновича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Княжестве Монако и Португальской Республике по совместительству.
|Кулака Виталия
Владимировича
|- председателем Жабинковского райисполкома,
|Бисуна Юрия
Юрьевича
|- председателем Пружанского райисполкома,
|Ткачука Анатолия
Владимировича
|- председателем Ивановского райисполкома,
|Лугиной Татьяны
Алексеевны
|- председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности,
|Кушнаренко Алексея Ивановича
|- генеральным директором государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз",
|Иванковича Валерия Валерьевича
|- генеральным директором ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ",
|Иванькова Григория Ивановича
|- генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш",
|Довгало Александра Станиславовича
|- генеральным директором республиканского производственно-торгового унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания",
|Шутилина Вячеслава Юрьевича
|- ректором учреждения образования "Белорусский государственный экономический университет",
|Великанова Виталия Викторовича
|- ректором учреждения образования "Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия",
|Маханько Вадима Леонидовича
|- генеральным директором республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству",
|Костюкова Игоря Анатольевича
|- первым заместителем министра архитектуры и строительства,
|Ананича Алексея Ивановича
|- заместителем министра архитектуры и строительства,
|Гриба Михаила Вячеславовича
|- членом Витебского облисполкома,
|Шика Кирилла Ивановича
|- членом Минского облисполкома,
|Кубракова Ивана Владимировича
|- членом Минского горисполкома.
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