Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Караника
Владимира
Степановича
|- министром здравоохранения;
|Караева
Юрия
Хаджимуратовича
|- министром внутренних дел;
|Рахманова
Александра
Александровича
|- заместителем государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь;
|Герасимова
Василия
Николаевича
|- первым заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
|Баско
Дмитрия
Викентьевича
|- заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
|Ледницкую
Илону
Александровну
|- членом правления Национального банка Республики Беларусь (на второй срок полномочий).
Президент также дал согласие на назначение:
|Земченка
Сергея
Ричардовича
|- председателем Лиозненского райисполкома;
|Чикиды
Олега
Ивановича
|- председателем Могилевского райисполкома;
|Богайчука
Алексея
Сергеевича
|- главой администрации Ленинского района г.Могилева;
|Вовка
Виталия
Михайловича
|- генеральным директором открытого акционерного общества "Минский тракторный завод";
|Страхара
Руслана
Борисовича
|- заместителем председателя Могилевского облисполкома;
|Городецкого
Дмитрия
Николаевича
|- членом Брестского облисполкома.
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