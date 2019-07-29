Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в
Глава государства назначил:
Соловья Геннадия Михайловича - председателем Гомельского облисполкома;
Линевича Анатолия Константиновича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Витебской области;
Гурьянова Александра Евгеньевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
Шубского Александра Николаевича - председателем Глубокского райисполкома;
Гуторова Виктора Сергеевича - председателем Шумилинского райисполкома;
Сидоренко Александра Николаевича - председателем Житковичского райисполкома;
Турука Андрея Васильевича - председателем Кормянского райисполкома;
Круковича Евгения Михайловича - председателем Воложинского райисполкома;
Мельника Валерия Викторовича - председателем Любанского райисполкома;
Пилищика Сергея Михайловича - председателем Копыльского райисполкома;
Бутарева Александра Михайловича - председателем Горецкого райисполкома;
Гулого Михаила Владимировича - председателем Кировского райисполкома;
Полонникова Степана Ивановича - председателем Круглянского райисполкома;
Жигуцкого Константина Александровича - председателем Осиповичского райисполкома;
Михалюты Сергея Валерьевича - председателем Славгородского райисполкома;
Власевича Виталия Эдуардовича - главой администрации Первомайского района Бобруйска;
Корчика Дмитрия Александровича - генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания";
Осмоловского Александра Григорьевича - председателем правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа";
Кадлубая Александра Владимировича - заместителем министра образования;
Нестеровича Сергея Анатольевича - первым заместителем министра связи и информатизации;
Якобсона Андрея Львовича - заместителем начальника Белорусской железной дороги.-0-
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