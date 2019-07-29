Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Фото из архива

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил:

Соловья Геннадия Михайловича - председателем Гомельского облисполкома;

Линевича Анатолия Константиновича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Витебской области;

Гурьянова Александра Евгеньевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

Шубского Александра Николаевича - председателем Глубокского райисполкома;

Гуторова Виктора Сергеевича - председателем Шумилинского райисполкома;

Сидоренко Александра Николаевича - председателем Житковичского райисполкома;

Турука Андрея Васильевича - председателем Кормянского райисполкома;

Круковича Евгения Михайловича - председателем Воложинского райисполкома;

Мельника Валерия Викторовича - председателем Любанского райисполкома;

Пилищика Сергея Михайловича - председателем Копыльского райисполкома;

Бутарева Александра Михайловича - председателем Горецкого райисполкома;

Гулого Михаила Владимировича - председателем Кировского райисполкома;

Полонникова Степана Ивановича - председателем Круглянского райисполкома;

Жигуцкого Константина Александровича - председателем Осиповичского райисполкома;

Михалюты Сергея Валерьевича - председателем Славгородского райисполкома;

Власевича Виталия Эдуардовича - главой администрации Первомайского района Бобруйска;

Корчика Дмитрия Александровича - генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания";

Осмоловского Александра Григорьевича - председателем правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа";

Кадлубая Александра Владимировича - заместителем министра образования;

Нестеровича Сергея Анатольевича - первым заместителем министра связи и информатизации;

Якобсона Андрея Львовича - заместителем начальника Белорусской железной дороги.-0-