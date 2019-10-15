Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новости темы "Кадровые решения Президента"
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в
Глава государства назначил:
|Назаренко
Юрия
Геннадьевича
|- заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.
Президент также дал согласие на назначение:
|Лукашова
Анатолия
Ивановича
|- председателем Дубровенского райисполкома;
|Пимошенко
Дмитрия
Леонидовича
|- председателем Мстиславского райисполкома;
|Колядко
Татьяны
Ивановны
|- главой администрации Московского района Минска;
|Лукьяновой
Екатерины
Святославовны
|- заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
|Попова
Андрея
Александровича
|- генеральным консулом Республики Беларусь в г. Гуанчжоу (Китайская Народная Республика).
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