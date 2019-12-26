Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

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Новости темы "Кадровые решения Президента"
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
|Терентьева Сергея Леонидовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;
|Долгополову Марину Ивановну
|- постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.
Президент также дал согласие на назначение:
|Чеснока Игоря Николаевича
|- первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
|Пранюка Виктора Францевича
|- заместителем председателя Гродненского облисполкома;
|Марковича Игоря Ивановича
|- председателем Полоцкого райисполкома;
|Шилова Василия Николаевича
|- председателем Верхнедвинского райисполкома;
|Лындина Олега Михайловича
|- председателем Толочинского райисполкома;
|Дылюка Сергея Викторовича
|- председателем Наровлянского райисполкома;
|Шатуева Геннадия Николаевича
|- председателем Кореличского райисполкома;
|Гершгорина Владислава Владимировича
|- председателем Ошмянского райисполкома;
|Горбачевского Александра Вячеславовича
| - председателем Костюковичского райисполкома;
|Шацкого Сергея Николаевича
|- председателем Кричевского райисполкома;
|Сивакова Александра Ивановича
|- главой администрации Железнодорожного района Гомеля;
|Соловьева Петра Александровича
|- главой администрации Октябрьского района Могилева;
|Бубена Анатолия Анатольевича
|- председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром";
|Шустова Игоря Павловича
|- генеральным директором ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп";
|Пирштука Болеслава Казимировича
|- первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
|Гунько Сергея Мартиновича
|- первым заместителем министра промышленности;
|Филипповой Натальи Николаевны
|- заместителем министра юстиции;
|Андреева Андрея Владимировича
|- генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (Китайская Народная Республика);
|Цылько Оксаны Николаевны
|- председателем Комитета государственного контроля Брестской области;
|Комлача Дмитрия Ивановича
|- генеральным директором РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства";
|Хрола Вячеслава Васильевича
|- членом Витебского облисполкома.