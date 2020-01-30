Перемены в руководстве Администрации и Управделами Президента - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Во время назначений
Новости темы "Кадровые решения Президента"
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
|Снопкова
Николая
Геннадьевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Китайской Народной Республике;
|Бельского
Валерия
Ивановича
|- заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь;
|Богдана
Геннадия
Андреевича
|- заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь;
|Кудревича
Игоря
Алексеевича
|- директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.
Президент также дал согласие на назначение:
|Зарянкина
Вадима
Владимировича
|- председателем Витебского горисполкома;
|Филановича
Андрея
Андреевича
|- главой администрации Московского района Бреста;
|Римашевского
Алексея
Ивановича
|- генеральным директором ОАО "Минский завод колесных тягачей";
|Соколовского
Дмитрия
Владимировича
|- генеральным директором ЗАО "АТЛАНТ" - директором Минского завода холодильников;
|Богатыревой
Валентины
Васильевны
|- ректором Витебского государственного университета имени П.М. Машерова;
|Харитончика
Дмитрия
Ивановича
|- заместителем министра промышленности;
|Буйневича
Андрея
Сергеевича
|- заместителем министра промышленности;
|Воронович
Ирины
Николаевны
|- директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма;
|Лиса
Андрея
Ивановича
|- членом Минского облисполкома.
Николай Снопков назначен послом Беларуси в Китае
В настоящее время белорусской дипмиссией в Пекине руководит Кирилл Рудый. Эту должность он покидает в связи с необходимостью ротации.
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"Китай - это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Николай Снопков, который назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае, отметил: "Ситуация, может быть, несколько нестандартная. Уверен в том, что Китай ее спокойно преодолеет и эффективно справится с проблемой".
Лукашенко произвел назначения в руководстве Управделами Президента
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Лукашенко поручил усилить экспертно-аналитическое обеспечение деятельности правительства
В ходе назначения Александр Лукашенко обратил внимание, что данные задачи придется решать в условиях противоречий, сложившихся на таком важном направлении, как торговля энергоносителями, которые занимают серьезную долю во внешней торговле.
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Ранее Валерий Бельский был директором Института экономики Национальной академии наук.
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Об этом сообщил Алексей Римашевский, который согласован на должность генерального директора Минского завода колесных тягачей.
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Президент признался, что Минский завод колесных тягачей - один из его любимых заводов.