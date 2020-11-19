Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Взяткина Павла Владимировича

- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Кения и по совместительству в Объединенной Республике Танзания, Республике Уганда, Федеративной Республике Эфиопия, постоянным представителем Республики Беларусь при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат);

