Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

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Новости темы " Кадровые решения Президента"
Кадровый четверг у Президента – ротации в руководстве МВД, новый министр культуры и неожиданные послы
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Маркевича Анатолия Мечиславовича
|- министром культуры;
|Назаренко Юрия Геннадьевича
|- первым заместителем министра внутренних дел - начальником милиции общественной безопасности;
|Карпенкова Николая Николаевича
|- заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками;
|Любимова Андрея Юрьевича
|- начальником управления внутренних дел Витебского облисполкома;
|Сенько Юрия Алексеевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Китайской Народной Республике;
|Равкова Андрея Алексеевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Азербайджанской Республике;
|Конюка Александра Владимировича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Армения;
|Метелицу Андрея Николаевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан;
|Взяткина Павла Владимировича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Кения и по совместительству в Объединенной Республике Танзания, Республике Уганда, Федеративной Республике Эфиопия, постоянным представителем Республики Беларусь при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат);
|Кухаревич Елену Ивановну
|- первым заместителем председателя Национального статистического комитета;
|Тарасюк Наталью Валентиновну
|- заместителем председателя Национального статистического комитета.