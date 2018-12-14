Лукашенко расставил точки над "i" в вопросе, кто перед кем извинялся на саммите в Санкт-Петербурге

14 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества лично прокомментировал подробности жаркой дискуссии на недавнем саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что порой в российских СМИ необъективно освещают события, связанные с Беларусью, вплоть до фейков. Один из примеров он привел с недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге, когда к нему подошли представители российского телевидения. "Они обязательно меня там за руки схватят, зная, что я, конечно, не пройду мимо микрофона, если человек спрашивает. Я уважаю журналиста, отвечаю ему на вопрос. Говорю, что там накал был, что пришлось друг перед другом извиняться", - рассказал белорусский лидер.

"Что они делают: дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться. Мы извинялись там… Я перед Николом (исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. - Прим. БЕЛТА) извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было - мы извинялись друг перед другом на этом заседании. Но они же (в российских СМИ. - Прим. БЕЛТА) тонко и специально подсунули эту информацию", - отметил Александр Лукашенко.-0-