Лукашенко: ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей

9 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства поздравил ветеранов, соотечественников, зарубежных гостей с великим праздником - Днем Победы.
"Восьмое десятилетие белорусский народ живет и трудится под мирным небом. Возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню дал нам ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов, - сказал Александр Лукашенко. - Сегодня мы прославляем мужество воинов, героизм партизан и подпольщиков, титанические усилия тружеников тыла".-0-
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