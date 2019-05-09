Лукашенко: ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей

"Мы скорбим о жертвах войны - женщинах, стариках и детях. Они до дна испили горькую чашу оккупации, - подчеркнул глава государства. - Вечная память тем, кто очень хотел жить, но сложил голову в боях за Родину, умер от ран, погиб в концлагерях и гетто. Склоним же головы перед теми, кто не пришел с той войны, почтим память их минутой молчания".