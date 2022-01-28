Лукашенко размышляет над вопросом, приносит ли ПВТ больше пользы или вреда

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко размышляет над вопросом, приносит ПВТ больше пользы или вреда. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о влиянии западных спецслужб на IT-шников из Парка высоких технологий. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"IT-шники, ИП-шники... Я пока не знаю, как поступить с ними. Как так возможно? Я собственными руками создавал и этих IT-шников, прежде всего, и поддержал развитие индивидуального предпринимательства. И почему они вывалились на улицы?" - отметил глава государства.

Что касается сферы IT, Александр Лукашенко отметил, что сказал обобщенно, и его посыл касается в основном тех, кто относится к Парку высоких технологий: "Это парк, который я создавал и совершенствовал, назначая туда своих помощников. У нас сегодня этот ПВТ создает продукт, являясь филиалом крупных предприятий США и других. Там эти "Гуглы", "Майкрософты" и прочие. А здесь их филиалы".

Президент констатировал: таким образом, влияние на работников в ПВТ имели иностранные спецслужбы, вполне легально финансировали и давали команду свергать и крушить.

Тем не менее Александр Лукашенко признал: при всех негативах ПВТ дал очень сильный толчок развитию сферы IT. Однако Президент начинает задумываться, больше этот парк приносит пользы или вреда. В связи с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что пока не принял каких-либо решений. "Мы не станем рубить сплеча, нарушать нормы", - пообещал он.

Глава государства рассчитывает, что удастся договорится о более весомом вкладе ПВТ в плане пользы для народа и государства. В частности, Президент размышляет, не пришло ли время в равные условия поставить наших IT-шников - тех, кто относится к ПВТ, с теми, кто работает на предприятиях, в организациях Национальной академии наук.

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