Лукашенко: развитие кардиослужбы входит в число важнейших направлений госполитики в сфере здравоохранения

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие делегатам II съезда Евразийской аритмологической ассоциации и VIII съезда кардиологов, кардиохирургов и рентген-эндоваскулярных хирургов Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Важность кардиологии, которую вы выбрали делом своей жизни, переоценить невозможно. Самыми распространенными для жителей развитых стран, и Беларусь не исключение, являются сердечно-сосудистые заболевания. Их профилактике и лечению у нас в стране уделяется особое внимание", - говорится в приветствии.

Белорусский лидер подчеркнул, что развитие кардиологической службы находится в числе важнейших направлений государственной политики в сфере здравоохранения. "Наши высококлассные специалисты, которым доверяют белорусские и иностранные пациенты, всегда готовы обмениваться опытом с зарубежными коллегами", - отметил Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что встреча специалистов на представительных медицинских форумах в Минске будет способствовать укреплению профессиональных связей, международного научно-практического сотрудничества, повышению качества и доступности медицинской помощи, увеличению продолжительности жизни.-0-