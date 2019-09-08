Лукашенко: развитие сотрудничества Беларуси и Северной Македонии отвечает интересам двух народов

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Северная Македония Стево Пендаровски с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что успешное динамичное развитие двустороннего сотрудничества в разных отраслях соответствует интересам наших стран и народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Стево Пендаровски крепкого здоровья и дальнейших успехов, а жителям Северной Македонии - счастья и благополучия.-0-