ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 8 сентября 2019
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:34 Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс в финале US Open, выиграв свой первый турнир серии "Большого шлема" Спорт
09:25 В России проходит единый день голосования В мире
09:17 Лукашенко: развитие сотрудничества Беларуси и Северной Македонии отвечает интересам двух народов Президент
09:08 Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей начинается 8 сентября в Беларуси Политика
00:30 Венецианский кинофестиваль раздал награды Калейдоскоп
00:04 Шоу "Миллениум" стало кульминацией празднования тысячелетия Бреста Регионы
07.09.19
07.09.19 23:59 ФОТОФАКТ: Выступление команды Беларуси по танковому биатлону на "Линии Сталина" Общество
07.09.19 23:46 Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил чемпионский титул UFC Спорт
07.09.19 22:45 В Японии бушуют тайфуны В мире
07.09.19 21:51 Гонщик попал в аварию на Гран-при "Формулы-3" В мире
07.09.19 21:10 ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" прошли мероприятия ко Дню танкиста Общество
07.09.19 20:28 Белорусские художники презентовали выставку своих работ к 1000-летию Бреста Регионы
07.09.19 20:21 Со дна моря исчезла подводная обсерватория В мире
07.09.19 19:48 Авария в Минском районе – погибла женщина, пострадал ребенок Происшествия
07.09.19 18:13 Официальный Минск об обмене пленными между Россией и Украиной: очень значимый шаг, благородное дело Политика
07.09.19 18:07 Новый реанимобиль вскоре заступит на дежурство в Бресте Регионы
07.09.19 17:49 Мужская и женская сборные Беларуси прекратили борьбу за медали командного ЧЕ по настольному теннису Спорт
07.09.19 17:46 РЕПОРТАЖ: Электроскутеры, бои роботов и интеллектуальные квесты - Фестиваль науки в Минске Технологии
07.09.19 17:04 Тысячи людей собрались понаблюдать за международным карнавалом в Бресте Регионы
07.09.19 16:59 В Миорах мужчина принес спасателям радиоактивные корабельные часы Происшествия
07.09.19 16:23 Под Кобрином из загона сбежал слон Происшествия
07.09.19 15:45 Рыцарские турниры и штурм замка: фестиваль "Менск старажытны" пройдет 14 сентября Афиша
07.09.19 15:40 ФОТОРЕПОРТАЖ: Брестчане празднуют 1000-летие города Регионы
07.09.19 15:11 Белорусские боксеры заняли первое место в медальном зачете на турнире памяти Владимира Ботвинника Спорт
07.09.19 15:03 Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" В мире
07.09.19 14:42 Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамах превысило 40 человек В мире
07.09.19 14:36 Молитва за город и его жителей прозвучала в честь 1000-летия в храмах Бреста Регионы
07.09.19 14:25 Брест и сербская Суботица намерены увеличить взаимный турпоток Регионы
07.09.19 14:22 Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения Регионы
07.09.19 13:33 ФОТОФАКТ: Стадион "Динамо" готовится принять легкоатлетический матч Европа - США Спорт
Все новости
Все новости
Президент
08 сентября 2019, 09:17

Лукашенко: развитие сотрудничества Беларуси и Северной Македонии отвечает интересам двух народов

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Северная Македония Стево Пендаровски с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что успешное динамичное развитие двустороннего сотрудничества в разных отраслях соответствует интересам наших стран и народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Стево Пендаровски крепкого здоровья и дальнейших успехов, а жителям Северной Македонии - счастья и благополучия.-0-

Теги
Лукашенко поздравления Северная Македония
Новости рубрики Президент
Лукашенко поздравил членов команды по современному пятиборью с победой на ЧМ в Будапеште
Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Зимбабве Роберта Мугабе
Лукашенко рассказал, какими он видит отношения с Россией и без чего Беларусь может обойтись
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду
Фото из архива Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США
Александр Лукашенко "Нам никто не запретит смотреть в разные стороны" - Лукашенко подтверждает курс на многовекторность
Главное
Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста
"Нам никто не запретит смотреть в разные стороны" - Лукашенко подтверждает курс на многовекторность
Шоу "Миллениум" стало кульминацией празднования тысячелетия Бреста
ФОТОФАКТ: Стадион "Динамо" готовится принять легкоатлетический матч Европа - США
Топ-новости
Лукашенко: белорусы должны все делать сами, если не умеем - надо научиться
Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США
Официальный Минск об обмене пленными между Россией и Украиной: очень значимый шаг, благородное дело
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда на US Open, где сыграют против Азаренко и Барти
Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс в финале US Open, выиграв свой первый турнир серии "Большого шлема"
Лида масштабно отмечает свой 696-й день рождения
В российском Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу
Лукашенко поздравил членов команды по современному пятиборью с победой на ЧМ в Будапеште
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль науки в Ботаническом саду
Джесси Кэмпбелл, Джо Линн Тернер и другие: как прошел концерт "Город Света" в Бресте - ФОТОРЕПОРТАЖ
Под Кобрином из загона сбежал слон
Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу
Гол Максима Скавыша на 92-й минуте принес победу сборной Беларуси над Эстонией в матче квалификации Евро-2020
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 1000-летие Бреста Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.