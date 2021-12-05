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Президент
05 декабря 2021, 07:00

Лукашенко: развивать отношения Минска и Бангкока надо с большей направленностью на конкретные проекты

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

"Убежден, что развитие отношений Минска и Бангкока должно продолжаться с большей направленностью на конкретные проекты в областях взаимного интереса, - отметил глава государства. - В этой связи подтверждаю заинтересованность к дальнейшему расширению двустороннего диалога во время обмена визитами на высшем уровне или личных встреч на международных площадках".

Александр Лукашенко пожелал Королю Таиланда крепкого здоровья и достижения поставленных целей, а жителям страны - прогресса и благосостояния.-0-

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