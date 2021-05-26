Лукашенко: референдум по Конституции должен пройти на высочайшем уровне, открыто, демократично

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум по новой Конституции должен пройти на высочайшем уровне, открыто, демократично. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня в Овальном зале Дома правительства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Президент коснулся работы Конституционной комиссии, которая учитывает все конструктивные предложения диалоговых площадок, общественных объединений, трудовых и учебных коллективов.
"Референдум по новой Конституции должен пройти на высочайшем уровне, открыто, демократично, чтобы не к чему было даже подкопаться. В этом заключается залог легитимности будущей Конституции, по которой будет жить следующее поколение, а может быть, и не одно", - отметил глава государства.
Президент также подчеркнул, что предстоит подредактировать избирательную систему, но таким образом, чтобы это было на пользу наших людей, страны. "В любом процессе надо видеть свой народ", - заявил глава государства. -0-