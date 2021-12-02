Лукашенко: решение идти на выборы в 2020 году - самое важное в жизни

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал решение баллотироваться на президентских выборах в августе 2020 года самым важным решением в жизни. Об этом глава государства заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

"Я уже готов был, чтобы люди избрали своего нового человека. Можно было не идти на эти выборы, но я поступил, прости за нескромность, гениально. До выборов публично я сказал: знаете, я не могу не идти на эти выборы. Если вдруг что-то случится (война, перевернут страну и прочее) и я не пошел на них, и после выборов это произойдет, вы же меня обвините, что я сбежал, я трус. Слушай, я как в воду смотрел", - сказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, он в той ситуации решил баллотироваться "не потому что великий, а потому что защищал свое дело". "Я свое защищал, я все это вылепил своими руками. Правильно, неправильно, тут можно упражняться, как угодно, но я это создал, и я защищал как свое, - отметил он. - И вот это уже прошло, я в узком кругу (потом широком) говорил: это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на этих выборах".

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что власти не фальсифицировали выборы. "Я хотел бы видеть того объективного человека, который бы сказал, что президентские выборы были фальсифицированы. Хотя людям в мозги влезли прилично. Но я к чему это говорю? Я ведь не вел президентскую кампанию. Я уже и людям говорил: слушайте, белорусы, если вы изберете нового президента, не меня, я на вас не обижусь. Время пришло, новые люди должны быть. У меня это главный был посыл", - сказал белорусский лидер.

"Хорошо, что я пошел на эти выборы. Прости меня за нескромность, это спасло Беларусь. Не потому что я диктатор", - добавил Президент.

Глава государства в интервью также объяснил, почему не объявляет о дальнейших планах в политике. "Я планирую, но я об этом не говорю по той же причине, почему не говорит Путин. Если я скажу, что я завтра не буду Президентом, мы можем представить, что произойдет", - сказал он.-0-