Лукашенко: решение о начале занятий в школах принималось после анализа эпидситуации в стране

21 апреля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Решение о начале занятий в школах принималось после анализа эпидситуации в стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с работниками бобруйского предприятия "Славянка", передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо потихоньку в течение недели втягиваться в этот процесс", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

При этом Президент ответил на критику тем, кто упрекнул его в перекладывании ответственности на родителей: "Я наблюдаю реакцию людей. Люди разные. Оппозиционеры начали пописывать в отдельных там Telegram-каналах, желтой прессе: вот, Лукашенко там "адказнасць пераклаў" на родителей. Слушайте, ну дикость полная. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. Я на себя весь этот груз возложил. Хотя многие говорят, вот, президентские выборы… Да не надо впереди лошади бежать! Я же Президент, пока я за это отвечаю. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране. Кто виноват, не виноват - Президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил. Но сказал, что я категорически против."

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