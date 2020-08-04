Лукашенко: решения по дорожному сбору так и не приняты

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения по дорожному сбору так и не приняты, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безопасные и качественные дороги давно стали брендом Беларуси. Надо этим дорожить. Я уже отмечал, что мы выполнили самую трудную работу - связали магистралями первой категории столицу со всеми областными центрами. Но на подходе реконструкция нашей главной трассы М1 Брест - Москва. Тем не менее, основной акцент пятилетки - на местные дороги. От райцентров до агрогородков и сельских пунктов необходимо обновить не менее 7 тыс. км. Мы эту работу начали. Как я уже говорил, так же, как 32 моста, которые мы запланировали полностью перестроить, по которым уже приняты решения и они профинансированы. Знаковыми объектами станут скоростная электричка в аэропорт (через наш парк "Великий камень") и трассы до городов-спутников. Это придаст им совершенно другое развитие, - сказал Александр Лукашенко. - Обращаю внимание правительства, что так и не приняты пока решения по дорожному сбору, который до сих пор не отвязали от техосмотра. Посмотрите еще раз и примите оперативное решение".

Александр Лукашенко

Белорусский лидер подчеркнул, что неплохие результаты показывает строительный комплекс, который одним из немногих сумел прибавить в пандемию и подтянуть весь ВВП (рост за полугодие на 5,5%). "А жилья с господдержкой построили и вовсе больше на 17%. Надо развивать это направление и активней его финансировать, - отметил Президент. - Я остановился на принципиальных вопросах будущей экономической политики. Окончательные контуры развития Беларуси вы определите сами на Всебелорусском народном собрании, обсуждая программу следующей пятилетки. При этом документ должен быть максимально простым, доступным и понятным. Каждый гражданин должен увидеть, какие перемены и результаты будут в стране".-0-