Лукашенко: результаты предприятий зависят не от формы собственности, а от порядка и дисциплины

30 октября, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Результаты предприятий зависят не от формы собственности, а от порядка и дисциплины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения молочно-товарного комплекса "Устенский" в Оршанском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде чем на куски порезать землю сельхозназначения и отдать фермерам в приватизацию, надо попробовать самим", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства привел в пример работу предприятия "Устье" Национальной академии наук. Именно в его владении и находится новый МТК "Устенский".

Еще в 2015 году Президент поручил передать отстающее предприятие "Устье" Оршанского района ученым. В советские годы хозяйство было одним из самых передовых, но со временем пришло в запустение. Сейчас предприятие становится на ноги, показатели ежегодно растут. Всего у Национальной академии наук пять таких хозяйств.

"Они все сделали. Не то чтобы придраться не к чему, но при нашем финансировании они в принципе разобрались", - отметил Александр Лукашенко.

Он убежден: результаты работы предприятий зависят не от формы собственности. Президент заметил, что частник может просто переманить хороших специалистов с государственных предприятий, и они ему помогут повысить показатели. "Особенно в промышленности. Там что, частники бога за бороду взяли? Нет", - подчеркнул глава государства.

"Там, где есть порядок, дисциплина, технологии, там будет результат. Не важно, частная или государственная собственность. Я не против той, не против этой. Но надо подходить справедливо, прежде чем порезать на куски землю и кому-то раздать", - подытожил Александр Лукашенко.-0-

Фото Максима Гучека