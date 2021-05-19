Лукашенко - родным и близким погибших летчиков: "Нет слов, способных смягчить горечь утраты"

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким летчиков, погибших при крушении военного самолета в Барановичах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня мы все скорбим. Мы потеряли героев, которые поставили жизнь своих соотечественников выше собственной. Проявив беспримерное мужество, майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко отвели падающий самолет от жилых домов, предотвратив многочисленные жертвы", - говорится в соболезновании.

"Нет слов, способных смягчить горечь утраты для родных и близких. Но есть память, которая вместе с этой болью и бесконечной благодарностью за подвиг навсегда останется в наших сердцах", - отметил Александр Лукашенко.-0-

При крушении самолета под Барановичами погибли два летчика - Минобороны "При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - рассказали в пресс-службе.