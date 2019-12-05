Лукашенко: Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья

5 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусско-российское добрососедство проверено временем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в настоящее время самое пристальное внимание приковано к белорусско-российским отношениям, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств. "Скажу главное: Российская Федерация - наш стратегический партнер, там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем", - подчеркнул глава государства.

"Да, Россия велика. Даже в руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то эдак. Кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает что-то подкручивать, закручивать. И я это вижу. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение мы будем принимать вдвоем. Согласно их и нашей конституции", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что часто выражает сожаление по поводу того, что решение проблемных вопросов выносится исключительно на президентский уровень. "Надо решать и внизу. И это недостаток шестого созыва (парламента. - Прим. БЕЛТА) - мы слишком слабо отстаивали свои интересы на той площадке, прежде всего в России. И слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад. Что белорусы и Беларусь - нормальное государство. Что у вас (России. - Прим. БЕЛТА) больше нет таких союзников, как Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.

"Надо активнее в этом направлении работать. И все больше и больше россиян приобщать к этому процессу. Чтобы был слышен голос не только Президента, но и парламентариев. Тогда и правительству будет некуда деваться", - добавил белорусский лидер.-0-