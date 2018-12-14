Лукашенко: российский зритель знает о настоящей Беларуси крайне мало

14 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что россияне через СМИ, и в частности телевидение, не имеют возможности получить полного и объективного представления о Беларуси. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши граждане сегодня имеют свободный доступ к ведущим российским телеканалам, интернет-ресурсам и печатным изданиям. В то же время российский зритель знает о настоящей Беларуси крайне мало. Единственный наш телеканал доступен только через спутник - и это не дает полного представления о стране", - отметил белорусский лидер.

"А где-то, чтобы договориться о том, чтобы наш "Беларусь-24" вещал в каком-то регионе, особенно в Москве, слушайте, нам такие заградительные пошлины выставляют, что страшно подумать. И это в Союзном государстве. Поэтому вы для нас сегодня, как бы там ни юродствовали некоторые у вас, да и у нас, - это настоящее окно в нашу Россию. Потому что хоть чуть-чуть информации получат россияне от вас там. О настоящей Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в целом в нынешнем году между Беларусью и Россией проведено более 200 межрегиональных встреч. Около 20 глав российских регионов посетили Беларусь. "С каждым губернатором я встречаюсь лично. Все визиты широко освещаются в белорусской прессе. А что узнали жители ваших регионов об этих встречах, особенно из федеральных, центральных СМИ?" - задал вопрос белорусский лидер.

Глава государства констатировал, что в этом плане в определенной степени помогает интернет, где можно прочитать ту или иную более полную информацию из белорусских источников.

"Конечно, мы понимаем специфику формата. Но если уж втягиваете в подобные сюжеты Беларусь, то хотя бы приглашайте экспертов, которые действительно причастны к нашим внутренним политическим процессам, владеют информацией, могут дать адекватную и профессиональную оценку", - добавил глава государства.-0-