Лукашенко: росту глобальной конкуренции Беларусь и Россия должны противопоставить подлинную интеграцию

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам и россиянам по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"День единения народов Беларуси и России символизирует твердую приверженность наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям. Нераздельное наследие прошлого, в котором были Великая Победа и созидательный труд нескольких поколений, обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее", - говорится в обращении.

Александр Лукашенко отметил, что в нынешнем году исполняется двадцать лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Президент подчеркнул, что этот относительно небольшой исторический период отмечен весомыми достижениями во многих областях сотрудничества, наполнен бесценным опытом эффективного решения жизненно важных задач.

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России "Договор о создании Союзного государства объединяет самых близких партнеров и добрых соседей на постсоветском пространстве. Именно в этом кроется жизненная сила и огромный потенциал белорусско-российской интеграции", - говорится в поздравлении.

"Заложенные в основу нашего единения принципы взаимного доверия и равноправия позволяют проводить согласованную внешнюю политику, успешно бороться с современными вызовами и угрозами. Союзное строительство обеспечивает сохранение общего гуманитарного пространства, углубление всесторонних культурных связей, поддержание теплых человеческих отношений", - обратил внимание глава государства.

Он констатировал, что реальные преимущества союза сегодня ощущают миллионы белорусов и россиян. "Между нашими странами нет отчужденности, есть свобода передвижения и трудоустройства, социальные гарантии, равный доступ к медицинским услугам и образованию. Необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество", - уверен Александр Лукашенко.

По его мнению, серьезному росту глобальной конкуренции, усилению протекционизма и изоляционизма Беларусь и Россия должны противопоставить подлинную интеграцию, решительное устранение искусственных барьеров и ограничений в экономике, реализацию масштабных проектов. "Убежден, что вместе нам это по силам", - подчеркнул белорусский лидер.-0-