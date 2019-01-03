Лукашенко: Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводимый в Минске Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на открытии XV Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поздравил участников соревнований и болельщиков с началом нового спортивного года, отметив, что для Беларуси, страны - хозяйки II Европейских игр, он будет особенным, насыщенным яркими событиями предстоящих летних состязаний.

"Сегодня открываем Рождественский турнир. Первый матч мы провели 15 лет назад, дав старт доброй традиции, - констатировал Александр Лукашенко. - Этот турнир уникальный. Он наглядно демонстрирует, что спорт объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия".

Александр Лукашенко обратил внимание, что география участников турнира ежегодно расширяется, желающих приехать в Беларусь становится все больше. "И чтобы никого из наших друзей не обидеть, в этот раз нам даже пришлось изменить формат соревнований. В турнире примут участие уже не восемь, а двенадцать команд", - заметил Президент.

На лед выйдут хоккеисты из Беларуси, России, Германии, Китая, ОАЭ, Словакии, Финляндии, Чехии, Швейцарии. Сражаться за главный приз Рождественского турнира также будут сборные Балтии, Балкан и Международной федерации хоккея.

"Минский лед собирает настоящих мужчин, преданных хоккею, не только сильных духом, телом, а также искренне желающих сделать мир лучше, - заявил глава государства. - Огромное вам спасибо за отзывчивость, доброе и внимательное отношение к нашим детям - воспитанникам детских домов. Вы вселяете в этих ребятишек веру в людей, помогаете им почувствовать себя нужными, по-настоящему счастливыми. И конечно, своим примером вы даете правильный ориентир - прививаете интерес к здоровому образу жизни, любовь к большому спорту".

Не случайно, добавил он, финал республиканских соревнований "Золотая шайба" стал спутником турнира ветеранов хоккея. И это, по словам Президента, еще одна хорошая традиция.

"Позвольте от всей души поздравить участников соревнований, любителей спорта с Новым годом и светлыми рождественскими праздниками. Спортсменам прежде всего желаю показать захватывающую и результативную игру. Пятнадцатый рождественский международный турнир и двадцать третьи республиканские соревнования "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси объявляю открытыми", - дал старт состязаниям Александр Лукашенко.-0-