Лукашенко руководителям местной вертикали: работать по принципу "чего изволите?" категорически запрещается

13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным, чтобы руководители местной вертикали власти были активными в принятии решений. Об этом он заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дисциплина должна быть. Но вы не безмолвные люди. Работать по принципу "чего изволите?" категорически запрещается. Вы должны быть активными в принятии решений. Вы специалисты, у вас немалый опыт работы, жизненный опыт. Действуйте. Не ждите с моря погоды, что вам кто-то что-то даст. Рассчитывайте на то, что у вас есть", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что новые руководители - это молодые перспективные кадры. "Это очень хорошо. Единственное, о чем я вас попрошу: чтобы вы, придя на работу, не занимались подношением каких-то бумаг. Вы - руководители, и в рот смотреть, даже начальству, запрещается. Вы должны принимать решения и нести за них ответственность. Потому что заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти - это наше основное звено, от которого зависит развитие страны", - подчеркнул белорусский лидер.

При согласовании назначений новых руководителей местной вертикали Александр Лукашенко подробно интересовался ситуацией в том или ином регионе.

Что касается кандидатуры Ивана Ребковца на должность председателя Пинского горисполкома, Президент поинтересовался, почему он принял решение поменять работу в Минске на Пинск. "Это депутат от Пинска. Он сказал, что любит этот город, свою малую родину, и понимает, что может принести больше пользы именно там", - ответила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, которая представляла новые кадры.

"Если так, я только приветствую, когда человек возвращается на свою малую родину, чтобы навести там порядок. Хотя я не могу сказать, что Пинск у нас плохой город. Но он очень важный, стоящий в ряду тех городов, которые мы подвергнем очень серьезному анализу и модернизации. Вам предстоит немало там сделать, и мы будем этот процесс поддерживать", - отреагировал Президент.

Нового первого заместителя председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья (прежде - председателя Несвижского райисполкома) на эту должность в том числе рекомендовал вице-премьер Михаил Русый. Глава государства поинтересовался, с чем связана необходимость перевода из одной области в другую.

Наталья Кочанова в связи с этим пояснила, что Геннадий Соловей имеет большой опыт работы в сельском хозяйстве, много лет работал на посту главы района.

"Там у нас была проблема с назначением заместителя по селу, да и с селом у нас там, наверное, будут вопросы по итогам этого года. Я в курсе дела. Если вице-премьер рекомендует, очень большая на вас ответственность, потому что в Гомеле свежим глазом надо посмотреть на ситуацию, - сказал Александр Лукашенко. - Дворник (председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник. - Прим. БЕЛТА) очень хорошо разбирается в сельском хозяйстве. Но нужен свежий взгляд, новые идеи и мысли, именно на юге страны. Там ситуация совсем другая - климатическая прежде всего, да и земли другие. Я очень жду от вас результата на Гомельщине".

Президент позитивно оценил и предложение о назначении Андрея Барановского на пост председателя Октябрьского райисполкома. До настоящего времени он работал председателем комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома. "Это положительная вещь, когда люди не держатся за большие города и определенные должности, а идут работать на места. Так всегда было у нас в Беларуси в советские времена", - отметил Александр Лукашенко.

Юрию Деркачеву, который согласован на должность председателя Чечерского райисполкома, глава государства в первую очередь адресовал вопросы касательно его работы в Добрушском районе на предыдущей должности. "С вашей точки зрения, что за проблема с Добрушем со строительством (завод мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда".- Прим. БЕЛТА)?" - задал вопрос белорусский лидер.

Юрий Деркачев отметил, что это предприятие градообразующее, и выразил уверенность, что в скором времени удастся запустить производство. "Построены общежития, все готово к тому, чтобы принять рабочие кадры, ресурсы. Проблема небольшая с оборудованием по вводу - наладка. Вопрос решается на уровне министерства. Подыскивается организация, которая произведет наладку этого оборудования", - рассказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что соответствующие проекты, включая добрушский, должны быть на контроле. Ситуацию с реализацией ряда важных инвестиционных проектов планируется обсудить в начале следующего года.

"Надо, чтобы местные органы власти были погружены в эту проблему", - потребовал Президент.

Отдельно глава государства актуализировал и задачи перед Николаем Коротиным (прежде - директор РУП "Проектный институт Могилевгипрозем"), который будет работать первым заместителем председателя Могилевского облисполкома. На новом посту он будет в первую очередь курировать сферу сельского хозяйства. "Там очень много вопросов. Но я уже говорил - вы умеете работать. То, что вы сделали вокруг Могилева - километров на 50-70, я уже сравниваю с Гродненской областью. Значит, умеете работать. Надо сделать это по всей области. Как в Гомеле по сельскому хозяйству, так и у вас в Могилеве не меньше проблем", - сказал Президент.-0-