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Президент
20 мая 2021, 10:39

Лукашенко - руководству Минска: должны опережать запросы населения или оперативно реагировать

Во время совещания
Во время совещания

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны опережать запросы населения или оперативно реагировать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что пригласил на доклад более широкий состав участников: изначально планировалось кулуарно доложить о ситуации в Минске. "Я считаю, что главы администраций наших районов в Минске должны присутствовать и слышать этот разговор. Потому что без них трудно будет решить те проблемы, вопросы, задачи, которые стоят перед Минском и которые нам необходимо решать. Я пригласил вас, потому что мое отношение к столице и организации управления ею традиционно несколько отличается от подходов к другим городам и районам страны", - сказал он.

"Все процессы в Минске протекают намного быстрее (да и чувствуются они острее), чем где бы то ни было, - пояснил Александр Лукашенко. - Поэтому в наших действиях мы должны опережать запросы населения или, по крайней мере, оперативно реагировать на них. А если есть какие-то негативные моменты, то заблаговременно предупреждать их", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что пока не видит по всем направлениям подобного предупреждения неблагоприятных моментов. "Еще раз подчеркиваю то, что я говорил на заседании Совета безопасности страны: время и ситуация, которая складывается вокруг нас, прежде всего не дает оснований для расслаблений. Особенно в Минске, только в Минске! Все эти события последнего времени - это Минск", - заметил белорусский лидер.

Об экономике и социальной сфере

Во-первых, Президент поинтересовался состоянием экономики и социальной сферы города. "Я хочу, чтобы вы понимали, и главы администраций, и председатель горисполкома: у вас нет не ваших предприятий, чужих предприятий нет. Если кто-то мыслит, что МТЗ, МАЗ и прочие крупные предприятия республиканского подчинения - это не ваши, а министра или правительства, вы заблуждаетесь. Все, что в вашем районе, что на территории города, - это ваше. Там работают минчане. Поэтому вы должны были найти способ координации своей работы с республиканскими органами управления по этим и другим предприятиям", - подчеркнул глава государства.

Президент также обратил внимание на социальную сферу - в Минске проживает немало пенсионеров, учителей и врачей, работников культуры и социальных служб.

Александр Лукашенко отметил, что, как показали события, не все работники тех или иных сфер оказались на высоте: "Многие, конечно, уже поняли, куда нас вели и куда нас склоняли. Но это спустя полгода. Но осталось немало. Я только что о подобных мерзавцах говорил".

Глава государства привел данные, что по итогам 4 месяцев 2021 года экономика Минска прекратила падать и вышла на небольшой рост - рост валового регионального продукта составил более полутора процентов. Сложилась и неплохая средняя заработная плата - в марте почти Br2 тыс.

О недопустимости чрезмерно застраивать Минск

Вместе с тем Президент обратил внимание, что в Минске превышена планка в 2 млн жителей. "Мы с вами договорились: нельзя сегодня растягивать Минск, он не резиновый. Мы делаем хуже и для будущих жильцов, которые сюда приезжают и хотят здесь жить. И особенно для минчан сейчас. Вы видите, что у нас уже появились пробки на дорогах. Но вы не видите, какую загазованность они создают в Минске. Только пробки, не говоря уже о других факторах, в том числе предприятиях. Поэтому нельзя такими темпами застраивать Минск", - подчеркнул белорусский лидер.

"Вы поймите, что возникнет проблема рабочей силы - куда ее девать. Это значит, опять будем строить здесь предприятия. Опять будем гадить атмосферу в Минске и вокруг. Более того, мы же стягиваем с самых дальних уголков страны в Минск людей. Мы повторим опыт России - Москвы, - сказал Президент. - За это другой город можно было бы похвалить, что жилье строит, прирастает, но только не Минск. Для Минска это не та тенденция, которую хотелось бы закреплять. Тем более что на этом фоне число занятых в экономике снижается. К чему приводят такие "ножницы" - вам известно".

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