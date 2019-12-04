Лукашенко руководству Минской области: серьезно займитесь иностранными инвестициями

4 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от руководства Минской области серьезно заняться вопросом привлечения иностранных инвестиций. Об этом он заявил сегодня на совещании с активом региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства высказал обеспокоенность в связи с тем, что почти на треть упал объем прямых иностранных инвестиций. "А без индустриального парка "Великий камень" и того больше. Вы все знаете, что бюджетных денег на строительство предприятий не будет. Эти средства предназначены для людей, - обратил внимание белорусский лидер. - И вы лучше меня знаете, куда эти средства направлять. А у нас уже многие предприятия, особенно промышленные, ногой дверь открывают в правительстве, штурмуют: давайте деньги! А в правительстве, как почтальоны, Президенту перебрасывают проекты указов, распоряжений о выделении из бюджета денежных средств".

"Что это за практика? Предприятие должно работать, обеспечивать расширенное воспроизводство, своих людей - зарплатой, поддерживать их", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Серьезно займитесь иностранными инвестициями! Не упускайте из поля зрения завершение значимых инвестиционных проектов, которые реализуются на территории области", - потребовал Президент.

По его словам, это касается строительства горно-обогатительного комплекса, завода по выпуску спецмашин, организации производства теплообменников, электроавтобусов, троллейбусов и автобусов повышенной комфортности, фармацевтических субстанций, развития инженерной инфраструктуры в "Великом камне".

"Все это новые точки укрепления областного потенциала и его постановки на инновационные рельсы. Удельный вес производств начальных технологических переделов (III - IV уклады) пока слишком высок. Доля инновационной продукции в выпуске области - чуть более 11%. Это ниже, чем в среднем по стране, и всего четвертое место в республике", - констатировал глава государства.-0-