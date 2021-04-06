Лукашенко - руководству Польши: у нас немало проживает поляков, но это наши поляки, их родина - Беларусь

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко напомнил руководству Польши, что проживающие в Беларуси этнические поляки являются гражданами своей страны - Беларуси. Об этом он заявил сегодня на совещании по внешнеполитической тематике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Многие поднимают польский вопрос: "поляки, притеснение…". Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина - Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, - мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это - наши поляки", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что аналогичный подход и в отношении граждан других национальностей: "Это наши русские, наши украинцы, евреи…".

Александр Лукашенко констатировал, что законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Беларуси, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства.

"Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они - поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы", - заметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в Беларуси всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинств и гордятся межэтническим миром в стране. "Так оно будет всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Беларуси будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или русскими", - заверил Александр Лукашенко.

"Более того, с польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать", - сказал глава государства.-0-

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