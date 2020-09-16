Лукашенко: с обществом надо работать более эффективно, выходить на новый уровень взаимодействия

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С обществом надо работать более эффективно, выходить на новый уровень взаимодействия. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Республики Беларусь по вопросу общественно-политической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"С обществом надо работать более эффективно, выходить на новый уровень взаимодействия. Возможно, на базе конструктивных организаций следует создать местные диалоговые площадки. Надо создать", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко считает, что для широкого диалога важно, чтобы к этому на уровне областей подключались губернаторы, а также правительство, высшие должностные лица, вплоть до Президента. "Я абсолютно убежден, и сам готов начинать эту работу. Снизу", - заявил глава государства.

Он добавил, что в таких мероприятиях обязательно должны принимать участие и политики, в том числе депутаты. "Вы должны быть главным мотором этого диалога", - отметил Президент.-0-