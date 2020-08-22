Лукашенко: с понедельника пусть не обижаются, власть должна быть властью

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер со стороны противников власти будут жестко пресекаться. Об этом глава государства заявил сегодня на митинге в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка правительств в изгнании. Все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски, что-то положить в карман. Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех", - подчеркнул белорусский лидер.

"Вы только подумайте, что они нам предлагают, эти "черносотенцы". Сегодня СМИ - это часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом", - заявил Президент.

"Я только что сказал: суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью", - добавил белорусский лидер.

"Но самое страшное, если будет продолжаться давление на людей. Мы выработали алгоритм действий против тех, кто запугивает, против тех, кто травит семьи", - сказал Александр Лукашенко.-0-