Лукашенко: с Президента спустя четверть века надо снимать несвойственные ему нагрузки

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Администрации Президента напомнил о необходимости проведения дальнейшей работы по перераспределению властных полномочий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если бы вовремя взялись за перераспределение полномочий органов власти, может быть, и разговоров бы по Конституции не было. Но в конце концов надо раз и навсегда определиться, что с Президента спустя четверть века надо снимать основные нагрузки, ему несвойственные как главе государства", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что необходимо максимально донести и объяснить людям, какие государственные органы ответственны за те или иные вопросы: "Что экономика - это, прежде всего, правительство, это Головченко (премьер-министр Беларуси Роман Головченко. - Прим. БЕЛТА). Если приняты какие-то непопулярные, популярные законы и прочие вопросы законотворчества - это Андрейченко и Кочанова (спикеры нижней и верхней палат парламента Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА) - законодательная ветвь власти. И за это надо нести определенную ответственность. Если это кадры, идеология, политика и прочее - это глава Администрации Сергеенко (Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА) и заместители. А так все - и хорошее, и плохое - свалили на Президента".

"Были периоды, когда надо было это все концентрировать. Но сегодня мы должны децентрализовать, расконцентрировать это все. Распределить по зонам ответственности. В какое-то ж время придется власть кому-то передать. Но она должна быть упорядочена. И Конституция должна поставить окончательную точку в этом вопросе", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-