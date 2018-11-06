Лукашенко с рабочей поездкой посещает Гомельскую область

6 ноября, Житковичский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня с рабочей поездкой посещает Гомельскую область, передает корреспондент БЕЛТА.
В частности, глава государства посетит Житковичский район, здесь ему доложат о выполнении его поручений по строительству моста через реку Припять. Кроме того, его проинформируют о состоянии мостовых сооружений в стране и перспективах их развития.
Состоится церемония открытия моста через Припять.
Как планируется, Александр Лукашенко пообщается с представителями трудовых коллективов дорожных организаций, участвовавших в реконструкции моста, а также жителями Житковичского района. Реконструкция моста через Припять на 17-м км автомобильной дороги Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины (Верхний Теребежов) осуществлялась в соответствии с указом Президента. Генподрядчиком было ОАО "Мостострой".
Этот мостовой переход через реку Припять был построен в 1985 году. Интенсивность движения летом здесь достигает 2,8 тыс. автомобилей в сутки, при этом доля грузового транспорта составляет 35-40%. В декабре 2017 года были выявлены поперечный разлом клеевого стыка блоков посередине руслового пролета и вертикальная просадка пролетного строения на всю ширину проезжей части.
Был разработан архитектурный проект по реконструкции объекта, который выполнялся в две очереди строительства. Ориентировочно стоимость реконструкции составит не более Br35 млн. 24 октября было проведено испытание моста нагрузками, эквивалентными эксплуатационным, и его результаты были положительными.-0-
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