Лукашенко с вертолета проинспектировал ход уборочной в нескольких регионах

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июля с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании в нескольких регионах страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"После посещения Ветки глава государства ход уборочной осмотрел с воздуха. Президентский вертолет пролетел над чернобыльскими районами, состояние дел было видно как на ладони. Далее маршрут пролегал по восточным районам страны, вплоть до Витебской области", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что президентская инспекция стала логичным продолжением состоявшегося два дня назад республиканского селекторного совещания по вопросам уборки урожая. Сегодня у Александра Лукашенко была отличная возможность лично оценить ход уборочной сразу в трех регионах страны.

Как сообщалось, глава государства 25 июля совершил рабочую поездку в Ветковский район Гомельской области. Президент посетил птицефабрику "Белоруснефть-Особино", где ему доложили о социально-экономическом развитии региона, финансовом состоянии предприятия и перспективах его развития, а также ознакомился с уборкой зерновых культур на примере хозяйства "Радуга-Агро". В хозяйстве Александру Лукашенко продемонстрировали несколько зерноуборочных комбайнов на газомоторном топливе, изготовленных по его поручению.

После Президент посетил блок плавательных бассейнов, который был открыт в мае 2018 года на базе Ветковской детско-юношеской спортивной школы, где ему доложили о подходах к оздоровлению населения в чернобыльских районах.-0-

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