Лукашенко - Сайдику: если Беларусь может что-то больше сделать для мира в Украине, мы готовы

1 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь подтверждает готовность прилагать дальнейшие усилия и поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем. И я знаю ваше мнение, что претензий к нам со стороны ОБСЕ в этом направлении нет, - сказал глава государства. - Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил".

Александр Лукашенко отметил, что постоянно следит за событиями и ходом переговорного процесса на минской площадке. "Вы знаете мое отношение, белорусов к этому конфликту. Все, что вы говорите, все ваши заявления (а я все эти заявления слышу) мы анализируем. Расхождений у нас практически нет, - заявил Президент. - Как вы, так и я, все белорусы привержены миру в Украине. Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей - белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна".

В свою очередь Мартин Сайдик высказал благодарность белорусской стороне за многолетнюю поддержку и содействие. Вместе с тем он выразил сожаление по поводу того, что до сих пор не удалось урегулировать конфликт. "Минск как место встречи - именно то, что нам сейчас нужно. Ваше терпение и понимание мы очень ценим. Да, этот конфликт длится уже слишком долго. Слишком долго не только для людей, которые страдают от него", - сказал он.

В беседе с журналистами по итогам встречи Мартин Сайдик отметил единство мнений о том, что необходимо как можно скорее урегулировать конфликт в Украине и положить конец страданиям гражданского населения, гибели людей. "Я имел возможность также говорить об идеях, которые мы выдвинули еще в декабре прошлого года по поводу совместной миссии ООН и ОБСЕ. Об этом тоже шла речь", - добавил Мартин Сайдик.

Трехсторонняя контактная группа создана 8 июня 2014 года. Впоследствии также были образованы ее четыре рабочие подгруппы (по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам). При непосредственном участии членов ТКГ были достигнуты Минские договоренности 5 и 19 сентября 2014 года ("Минск-1"). В ходе саммита в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия, Украина) 12 февраля 2015 года в Минске был согласован документ, получивший название "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" ("Минск-2").

Международные партнеры признают весомый вклад Беларуси и лично Президента Александра Лукашенко в создание условий для переговоров и стабилизации обстановки в Украине.-0-