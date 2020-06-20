Лукашенко: самоотверженный труд медиков позволяет обеспечить доступной помощью все население Беларуси

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником - Днем медицинских работников. Об этом БЕЛТА сообщили впресс-службе главы государства.

"Вы выбрали для себя одну из важнейших и благороднейших профессий на земле. Ваша ответственная миссия - сохранить человеку здоровье, а порой и жизнь. К врачам, помогающим людям преодолеть беды и невзгоды, во все времена относились с безграничным уважением", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодня мир проходит очередной стресс-тест: борется с пандемией коронавирусной инфекции. "К счастью, в Беларуси выстроена система здравоохранения с мощной эпидемиологической службой, современными научно-практическими центрами, оборудованными клиниками, собственным фармацевтическим производством и, самое главное, достаточным количеством практикующих медиков. Именно ваши самоотверженный труд, верность долгу, высокая квалификация и компетентность позволяют обеспечить доступной и качественной медицинской помощью все население республики", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что эпидемия еще не завершилась, но он убежден, что благодаря профессионализму людей в белых халатах Беларусь победит в этой борьбе.-0-