Лукашенко: санкции - это инквизиция нашего времени

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию высказался на тему санкционного давления на Беларусь и другие государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще один фронт атаки на Беларусь - санкции. Не думайте, что это вызов только для нас. Это мировая тенденция, тренд, фактически технология глобальной экспансии. Санкции - традиционная практика мирового монополиста: США и их союзника - Европейского союза. Именно таким образом всегда пытались решать вопросы с конкурентами. Так они борются против Китая, России, Ирана, Венесуэлы, Сирии, а теперь и Беларуси. Сегодня полмира охвачено их санкциями. Атакуя нас, пробуют выдавить с рынка наши флагманы промышленности", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что санкции начинают использовать как элемент гибридной войны. "По сути, выстраивают алгоритм: санкции - внутренний мятеж - военное вторжение", - обратил внимание глава государства.

Белорусский лидер также упомянул модный термин "умные санкции". "Якобы они воздействуют избирательно - только на власть. На самом деле Запад методично и цинично нащупывает болевые точки экономики, проводит настоящие антигуманные эксперименты. В конечном итоге страдают люди", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Наша оценка таких действий категорична. Санкции - это инквизиция нашего времени, неприкрытое нарушение норм международного права. Соответствующая позиция закреплена в решении белорусского Конституционного суда, и мы будем из этого исходить. А те так называемые соотечественники, которые призывают к санкциям, совершают преступление против государства и собственного народа. И они за это ответят по закону, где бы ни находились", - заявил глава государства.-0-