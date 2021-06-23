Лукашенко - Саркисяну: в это непростое время особую ценность приобретают взаимное доверие и бескорыстная дружба, которые исторически связывают Беларусь и Армению

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваш многолетний самоотверженный труд в различных сферах - от науки и экономики до дипломатии и политики - всегда был примером искреннего служения своей стране и ее народу", - подчеркнул глава государства.

"В это непростое время особую ценность приобретают взаимное доверие и бескорыстная дружба, которые исторически связывают Беларусь и Армению, - выразил мнение Александр Лукашенко. - Уверен, что на этом прочном фундаменте мы сможем полнее реализовать потенциал белорусско-армянских отношений, расширить совместную деятельность в рамках интеграционных проектов".

Президент Беларуси отметил, что со своей стороны готов всемерно содействовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами.-0-