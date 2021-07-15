Лукашенко: "Славянский базар" стал одним из символов становления независимой Беларуси

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Славянский базар в Витебске" стал одним из символов становления независимой Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена. Но мы берегли "Славянский базар". И вопреки всем трудностям праздник жил", - отметил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что вместе с фестивалем выросло целое поколение белорусов, он укоренился на земле, которую по праву можно считать колыбелью белорусской самобытности. "Витебщина, подарившая нам Шагала, Пэна, Азгура, Быкова и Фрадкина, стала центром притяжения для творческих людей в XXI веке", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня фестиваль в Витебске - это авторитетнейший международный конкурс профессионального вокального мастерства.

"Подчеркну - конкурс профессионального мастерства, а не шоу-технологий, созданных лишь для имиджа и желания потешить чье-то самолюбие. Он существует во имя людей, дружбы и единства, потому что только в единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды, - заявил Президент. - И как бы ни корчились в инсинуациях критики государственной и моей личной поддержки "Славянского базара", мы его отстояли и ни разу не пожалели, что ежегодно проводим этот замечательный фестиваль".-0-

Фото Максима Гучека, Александра Хитрова

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