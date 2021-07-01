Лукашенко считает, что Беларуси и России надо наращивать совместные усилия в кибербезопасности

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России надо наращивать совместные усилия в обеспечении кибербезопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из перспективных направлений для сотрудничества глава государства назвал создание и использование искусственного интеллекта. Президент отметил, что в белорусском Парке высоких технологий стремительно развиваются десятки компаний, работающих в этой сфере.

По его словам, многие их IT-продукты могли бы найти применение в России, в том числе в регионах. "Опыт у нас есть. Парк успешно конкурирует на самых жестких и требовательных рынках", - заявил Александр Лукашенко.

"Более того, благодаря, может быть, парку, может быть, потому что мы вовремя спохватились и взялись за эту тему, у нас сегодня уже нет проблем с айтишниками. У нас огромный пласт этих айтишников создан в производстве и в Академии наук. И они не просто разрабатывают программное обеспечение. Они уже создают на его основе конечные продукты. Как я говорю, превращают это в железо и получается конечный товар. В отличие от Парка высоких технологий, где, создавая программное обеспечение высокого уровня, вынуждены за полцены продавать его крупным компаниям, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Вот нам надо переходить на конечные продукты и в нашем Союзном государстве", - убежден белорусский лидер.

Вместе с тем глава государства констатировал, что в мире высказываются большие опасения, что искусственный интеллект может стать инструментом манипуляций и главным оружием гибридных войн.

"Универсальность цифровых технологий, отсутствие географической привязки и широкая доступность порождают вопрос о цифровом суверенитете государств и их информационной независимости. Как следствие, мы имеем еще одно широкое поле для сотрудничества, где нам нужно наращивать совместные усилия, - это обеспечение кибербезопасности", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что и Россия, и Беларусь уже напрямую столкнулись с разрушительными последствиями различных сетевых технологий, с помощью которых в интернете идет постоянная бескомпромиссная борьба за умы и души людей. "Это наша общая угроза, которой мы должны научиться эффективно противостоять, - подчеркнул он. - Сегодня, когда открывается дверь в новый мир, где наряду с человеческим уже почти на равных проявляет себя искусственный интеллект, надо помнить, что мы не должны потерять главное - самого человека и все человеческое в этом человеке".-0-