18 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко считает, что белорусским спортсменам не хватает силы духа на игровых площадках. Об этом он заявил сегодня на совещании о развитии летних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня спорт - это уже не борьба, а война. Ты выходишь, как на войну, на площадку с клюшкой или в футбол играешь. Только тогда ты можешь выиграть", - убежден Президент.

Глава государства в качестве примера рассказал о своей недавней встрече с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом, который является председателем правления рижского ХК "Динамо". Они в том числе обсудили особенности развития хоккея в своих странах.

"Вы посмотрите, как играют рижане, как играет у них сборная. Это же дух!" - заявил Александр Лукашенко. Как рассказал ему Гунтис Улманис, рижскому "Динамо" очень повезло с тренером. Он постоянно настраивает своих подопечных на активную борьбу, поэтому хоккеисты стараются выжать максимум из своих усилий.

Президент вспомнил о прошедшем в России чемпионате мира по футболу, на котором именитые команды проигрывали более слабым противникам. "Прошедший чемпионат мира показал на примере тех же россиян - никакие были, но достойно выступили", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание на некоторые недальновидные решения спортивных чиновников. Например, по его мнению, главный тренер национальной хоккейной сборной Андрей Сидоренко был зря назначен в минское "Динамо". "Я вам говорил: ничего вы не добьетесь. Он погряз в этом клубном турнире, у него там куча проблем, и он сборной не занимается", - констатировал Президент.

Глава государства особо подчеркнул, что главное, чего он ожидает от спортивной сферы, - это результат. На всех уровнях, начиная от спортсменов и тренеров, заканчивая руководителями федераций и чиновниками, ответственными за развитие спорта. "Перенесите это напряжение туда - на спортсменов, - поручил глава государства участникам совещания. - Важно то, что присутствуют председатели наблюдательных советов, руководители федераций. Вы слышали этот разговор. Имейте в виду, мы с вами договорились: есть результат - есть работа".

При этом он акцентировал внимание на необходимости совершенствования работы с перспективными спортсменами и тренерами, подготовки достойной смены, особенно в тех видах спорта, где Беларусь традиционно удерживает высокие позиции. "Смена поколений должна проходить незаметно", - считает белорусский лидер.

"Нужен результат. Больше вряд ли будет денег. Всего здесь хватает. Притом я не прошу и не требую, чтобы вы стали чемпионами мира во всех видах спорта. Но не должно быть регресса в спорте по показателям, по медалям", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-