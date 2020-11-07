7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов в США. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после посещения Белорусской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях", - сказал глава государства. "Никак не изменятся (отношения. - Прим. БЕЛТА). Ни один - предыдущий (Дональд Трамп. - Прим. БЕЛТА), если он уйдет, ни новый (если в результате победителем будет объявлен Джозеф Байден. - Прим. БЕЛТА), приходящий, - на карте не покажет нашу страну. Американцы, вы же знаете, погружены в свои проблемы. Если внешняя политика, то это обязательно крейсера, авианосцы, бомбы, снаряды, ракеты. Это их внешняя политика прежде всего", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко тем не менее отметил, что мир изменился, и эту тему он в том числе обсуждал с госсекретарем США Майклом Помпео во время его приезда в Минск. "Я ему задал вопрос: вы зачем открыли войну на всех фронтах? (речь в том числе о торговых спорах между США и, например, ЕС и Китаем. - Прим. БЕЛТА). Да, вы крупная страна, мощная, но вы не способны сегодня выиграть на всех фронтах эту войну".

"Поэтому я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях. Вы знаете, что президент там не то, что у нас - "авторитаризм и диктатура". Он там может вообще ничего не решать. Его Конгресс может повязать по рукам и ногам, как это было с Трампом. Дергался-дергался, что-то хотел сделать, срок первый прошел, так ничего и не сделал. В этом его и главная беда", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Александр Лукашенко

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