3 апреля, Смолевичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает недопустимым раскалывать общество на фоне борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил сегодня, общаясь с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства привел в пример ферму, которую посетил в Смолевичском районе. "Скажите, как там на удаленке доить коров или выходной объявить? Это нереально, - сказал Президент. - А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя. Поэтому мы никому ничего не запрещаем, ни над кем не довлеем. Но как государство делаем все, чтобы людей защитить. И не только в этом году. Так было всегда", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я молю бога, чтобы нам удалось продержаться так, как сегодня. Хотя все кричат гвалтом, что у нас что-то так, не так... Дай бог, чтобы мы вот так продержались", - отметил глава государства.

Анализ ситуации с точки зрения статистики, отметил Президент, предстоит во вторник. "При этом психозе, что у нас тут (якобы. - Прим. БЕЛТА) мрут и умирают, у нас идет общее падение смертей и общее падение заболеваемости по легким", - констатировал Александр Лукашенко.

Одновременно он считает, что происходящие события заставили всех больше обращать внимания на гигиену. "Но самое главное - мы встряхнули всю систему здравоохранения. Мы сейчас контролируем и смотрим, как работают врачи. Они не открывать и закрывать границы должны, а лечить людей. Это дело врачей. А государство должно помогать людям преодолевать эти тяжелые времена. Но, с моей точки зрения, катастрофы у нас никакой нет", - резюмировал Президент.-0-