1 сентября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым обратить особое внимание на правовое воспитание молодежи. Об этом он заявил сегодня, посещая Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что нам в ближайшем будущем нужно обратить особое внимание на воспитательную роль образования, - это урок, который мы сегодня однозначно усвоили", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, очень важно сделать акцент на правовом воспитании молодых людей. Они должны знать закон, уметь анализировать, собирать факты, сравнивать и видеть то, что стоит за популистскими лозунгами.

Александр Лукашенко убежден, что дети должны расти настоящими патриотами. Он обратил внимание на то, что в этом году более 100 тыс. малышей сделают свой первый шаг в мир знаний. Пусть их путь будет интересным и запоминающимся. Судьбоносным учебный год станет для выпускников школ, которым придется определиться, кем они станут в будущем".

Всем ученикам и студентам Президент пожелал получить максимум знаний и положительного опыта из каждого учебного дня, педагогам - профессиональных успехов, а родителям - много поводов для гордости за своих детей. "Пусть старт нового учебного года будет ярким, а настроение этого торжественного дня сохранится до следующего первого звонка. Всего вам самого доброго", - сказал глава государства .-0-