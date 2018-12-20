Лукашенко считает необходимым постепенно отказываться от пластиковой тары

20 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым постепенно отказываться от использования пластиковой тары, которая наносит вред окружающей среде. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства предложил начать эту работу с бутылок для воды. "Нам надо уходить от полиэтилена, для начала хотя бы для розлива воды. У нас достаточно производства стеклопосуды. И не надо травить людей. Уверен, что у больших и малых начальников уже водичка в стекле. В мире пошла тенденция освобождаться от полиэтилена и больше ориентироваться на экологически чистую тару. Это задача для вас", - сказал Президент.

Важной темой Александр Лукашенко назвал сбор, переработку и захоронение твердых бытовых отходов. "Мощностей единственного полигона хватит года на три-четыре. Необходимы кардинальные современные экологические решения. В противном случае нам грозит то, что вокруг города-героя Минска появятся десятки гор. Только мы не знаем, что с ними делать, такие горы нам не нужны", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что из переработки мусора можно извлекать немалый доход, и это видно на примере соответствующего предприятия в Бресте. "Еще важнее - это безобразное наше отношение к переработке вторичного сырья. По-моему, в Швейцарии все стекло изготавливается из отходов этого же стекла. Все идет в переработку", - привел пример белорусский лидер.

Он считает, что плохо организована работа с населением, толком не функционирует система раздельного сбора отходов. В итоге перерабатывается всего 17%, а должно не менее половины или хотя бы 30% на первом этапе. "Это исключительно организационные вопросы, и больших средств тут не надо. Просто нужно навести порядок", - уверен Александр Лукашенко.-0-