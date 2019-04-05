Лукашенко считает необходимым ускорить работу по информатизации судебной системы

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современные реалии требуют ускорить работу по информатизации судебной системы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Использование IT-технологий в вашей деятельности позволит рационально удешевить судопроизводство, сократить судебные расходы. Суды имеют необходимое оснащение для фиксации судебного процесса", - сказал глава государства, обращаясь к участникам совещания.

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