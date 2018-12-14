Лукашенко считает пиаровским ходом поднимавшийся ранее вопрос о российской авиабазе в Беларуси

14 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает непродуманным пиаровским ходом поднимавшийся некоторое время назад вопрос о возможности создания в Беларуси российской авиабазы. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в рамках Союзного государства у Беларуси и России существует высокий уровень интеграции, в том числе в военной области. "В ОДКБ такого нет. У нас здесь зона ответственности ОДКБ в западном направлении. У нас разработан план на случай обострения отношений с НАТО или, не дай бог, конфликта или войны. В ОДКБ с другими государствами этого нет. У нас очень глубокая интеграция, вплоть до военной", - сказал белорусский лидер.

"Правда, испохабили все этой базой. Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме (с Путиным мы обсуждали эту проблему). Я задаю вопрос: зачем? 3-4 минуты - время подлета самолетов из России. Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета - взлетно-посадочная полоса непригодна. Это был непродуманный пиаровский ход - вот, мы базу тут разместим", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства в этой связи отметил, что в Беларуси есть несколько баз ВВС: "На любую базу завтра сажайте 10-20-30 самолетов. Пользуйтесь". Александр Лукашенко рассказал, что попросил Президента России Владимира Путина, чтобы не было скандалов, о совместных полетах российских и белорусских летчиков. "И мы это уже апробировали, когда у нас был чемпионат мира. Нашим вместе с россиянами летали на этих российских самолетах", - отметил он.

Вместе с тем Александр Лукашенко констатировал, что даже в военной сфере есть много вопросов. В частности, глава белорусского государства ранее обращался к руководству России с просьбой дать десяток самолетов, на что не последовало однозначного положительного ответа. "Я говорю: ты что, намекаешь, что я должен купить? У меня таких денег нет. Мне за газ надо платить, кредиты возвращать. И вообще, если откровенного говорить, ты что, хочешь, чтобы я купил автомат для того, чтобы тебя защищать?" - передал подробности разговора белорусский лидер.

"Поэтому у нас куча элементарных вопросов, которые надо решить, а потом совместный суд создавать… Надо показать прежде всего белорусам, да и россиянам, что у нас здесь проблем нет", - считает Александр Лукашенко.

Президент привел еще один довод, что в Беларуси есть две очень важные российские базы, которые российская сторона не оплачивает. "Заканчивается срок договора в 2019 или 2020 году, и я даже вопроса не ставлю об оплате. Как-то неудобно у россиян деньги просить за эти базы", - отметил он.

"У нас есть союзный парламент, союзный Совмин, Высший госсовет (я являюсь его председателем), - сказал белорусский лидер. - Что нам мешает работать, принимать решения и исполнять их? Нет, достали это старое ружье и начинают крутить. Ну, если хотите, давайте. Начиная с военных вопросов и заканчивая другими. Я - за".-0-