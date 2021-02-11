Лукашенко считает туманными перспективы СНВ-III

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает туманными дальнейшие перспективы договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Крайне туманны перспективы Договора по открытому небу. Определенную надежду на остановку этой спирали и военно-политической напряженности вселяет достигнутый в последний момент консенсус между Россией и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Правда, новый президент в США опять отменит это, не исключено. Беларусь, безусловно, поддерживает расширение позитивного эффекта от этой договоренности, но перспективы СНВ-III абсолютно туманны", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, под прикрытием принципа ротации фактически на постоянной основе в регионе, в том числе на сопредельной с Беларусью территории, наращивается группировка войск НАТО. В результате уровень иностранного военного присутствия в регионе сегодня вообще не контролируется, считает белорусский лидер.

Приостановлен вывод войск США из Европы. "Это демократы пришли к власти (в США. - Прим. БЕЛТА)", - заметил Александр Лукашенко.

"Одновременно в открытую обсуждаются планы отражения мифической угрозы с Востока. Мы на Востоке первые, за нами - Россия. Запад давно забыл свои обещания, что инфраструктура альянса не будет расширяться на восточном направлении. Я был свидетелем и участником этих обещаний", - подчеркнул он.

"Что дальше, новая гонка вооружений? Однозначно. Третья мировая война?" - задался вопросом Александр Лукашенко.-0-