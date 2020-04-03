Лукашенко считает важным для себя присутствие 9 Мая на парадах в Москве и Минске

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прорабатывает возможность присутствия 9 Мая на параде в Москве и в Минске. Об этом глава государства заявил в интервью МТРК "Мир", сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что оба памятных мероприятия по случаю 75-летия Победы имеют для него важное значение. Парад в Москве символичен для главы государства, поскольку этот город был столицей страны-победительницы в Великой Отечественной войне - Советского Союза.

Участие Президента Беларуси в параде в Минске 9 Мая безусловно и сомнению не подлежит. "Понятно, Президент всегда в этот день на месте. Представьте: Путину предложили провести этот день, 9 Мая, в Беларуси, что вообще нормально и символично, потому что Беларусь - это живой памятник той войне, - сказал Александр Лукашенко. - Поехал бы Президент России? Нет".

Глава белорусского государства поручил Администрации Президента проработать возможность его участия в один день в обоих мероприятиях и заверил, что ситуация с коронавирусом не будет влиять на его решение о поездке в Москву для участия в параде. Другое дело, что есть вероятность отмены этого мероприятия.

Отвечая на вопрос о том, как отмечается 9 Мая в семье Президента, Александр Лукашенко рассказал: "День Победы, День Независимости - они у нас как семейные праздники. Мои старшие сыновья воспитывают своих детей в духе преданности этим традициям".

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