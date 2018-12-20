20 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным привлекать неравнодушных минчан к решению проблем столицы. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент констатировал, что уровень доверия населения местной власти в столице - самый низкий по стране. По его словам, для этого есть свои причины: с одной стороны, большинство минчан обладают критическим взглядом и высокими ожиданиями, с другой - местные власти не готовы оправдывать эти ожидания.

"Слабо подготовленные общественные обсуждения лишь усиливают нездоровый ажиотаж вокруг тех или иных проектов, проблем. Людям необходимо рассказывать о планах по развитию города. Нужно активно привлекать неравнодушных граждан к решению проблем города", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что это не потребует больших финансовых затрат, но укрепит уровень доверия к власти. "Каждому работнику Минского горисполкома и администраций города надо повернуться лицом к людям, - подчеркнул Президент. - Недопустимо, когда человек не может попасть на прием в свой горисполком, когда даже рядовой служащий исполнительного органа власти ведет себя как удельный князек. Еще раз требую от вас объявить самую непримиримую борьбу с этими негативными явлениями, разлагающими управленческий аппарат".

Еще один важный вопрос - работа с обращениями граждан. Александр Лукашенко обратил внимание, что это не просто соблюдение требований законодательства.

"Третья часть обращений на мое имя поступила именно из Города-героя Минска, а вместе с Минской областью - половина, - рассказал глава государства. - Своевременное реагирование на возникающие, на первый взгляд, малозначимые, проблемы имеет огромнейшее значение. Если не мы будем управлять ситуацией, то она будет управлять нами. В лучшем случае сумеем справиться, но с определенными потерями для себя, порой очень тяжелыми. В худшем - проблемами будут заниматься другие. Посмотрите, что сегодня творится во Франции, богатой, продвинутой. Причина - во власти".-0-