Лукашенко считает Вооруженные Силы гарантом мира, суверенитета и территориальной целостности Беларуси

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил воинов и ветеранов Вооруженных Сил и всех соотечественников с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службее белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что этот праздник стал символом преемственности героизма и подвига воинов многих поколений. "В этот день мы вспоминаем и благодарим офицеров и солдат Великой Отечественной войны, которые с оружием в руках защищали родную землю, отдаем дань уважения ветеранам Вооруженных Сил и воинам-афганцам, с честью и достоинством выполнившим свой воинский и интернациональный долг", - говорится в поздравлении.

"Сегодня славные ратные традиции продолжает каждый, кто в наше неспокойное время по зову сердца выбирает благородную профессию служить Отечеству, каждый, кто готов стать на защиту мира и независимости Беларуси. Вы - пример подлинного патриотизма, смелости и доблести", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Вооруженные Силы и впредь останутся надежным гарантом мира, суверенитета и территориальной целостности белорусского государства. Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо родной Беларуси.

Поздравление Президента с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Уважаемые воины и ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь - праздником, ставшим символом преемственности героизма и подвига воинов многих поколений.

В этот день мы вспоминаем и благодарим офицеров и солдат Великой Отечественной войны, которые с оружием в руках защищали родную землю, отдаем дань уважения ветеранам Вооруженных Сил и воинам-афганцам, с честью и достоинством выполнившим свой воинский и интернациональный долг.

Сегодня славные ратные традиции продолжает каждый, кто в наше неспокойное время по зову сердца выбирает благородную профессию служить Отечеству, каждый, кто готов стать на защиту мира и независимости Беларуси. Вы - пример подлинного патриотизма, смелости и доблести.

Убежден, что Вооруженные Силы и впредь останутся надежным гарантом мира, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо родной Беларуси!

Александр Лукашенко

23 февраля 2022 г.-0-